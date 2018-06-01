Kuşadası’nda ’Tütünü bırak, sağlığını ve özgürlüğünü kazan’ konferansı

Seren Arpaz’ın konuşmacı olarak katıldığı “Tütünü Bırak Sağlığını ve Özgürlüğünü Kazan” başlıklı bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Konferansta Dr. Arpaz katılımcılara tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki etkilerini aktardı.

Tütünsüz Dünya Günü kapsamında düzenlenen konferansa çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel de katıldı. Dr. Arpaz konuşmasında sigara ve diğer tütün mamullerinin insanı yavaş yavaş ölüme sürükleyen önemli bir zehir olduğuna dikkat çekerek sigara kullanımının az gelişmiş ülkelerde daha yaygın olduğunun altını çizdi. Her yıl ortalama 100 bin insanın tütün kullanımı nedeniyle yaşamını kaybettiğini belirten Arpaz, sigarayla mücadelede ülke yönetimlerine büyük rol düştüğünü kaydetti. Uzun ve sağlıklı yaşamak isteyen herkesi tütünden uzak durmaya davet eden Arpaz, tütün endüstrisinin en gaddar terör örgütünden daha kötü olduğunu ifade etti.

Konferansın sonunda Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi Sigara Polikliniği aracılığıyla sigarayı bırakan kişilere Dr. John Briffa tarafından kaleme alınan “Sağlıklı Yaşam İçin Vitaminler ve Mineraller” isimli kitap hediye edildi.