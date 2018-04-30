Kuşadası’nda ücretsiz çiçek dağıtımında izdiham

Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar’ın sahne aldığı şenlikte çeşitli halk dansları grupları tarafından sergilenen gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik sırasında gerçekleşen ücretsiz çiçek dağıtımı sırasında ise zaman zaman izdiham yaşandı.

Bu sene 5’incisi düzenlenen Caferli Çiçek Şenliği’ne Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Caferli Mahallesi’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenlikte, geleneksel yemekler, el işi takılar ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kuşadası ve çevre yerleşimlerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ücretsiz çiçek dağıtıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği çiçek dağıtımı sırasında zaman zaman izdiham yaşandı.

Şenlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı vatandaşların, beşincisi düzenlenen Caferli Çiçek Şenliği’ne gösterdiği ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek önümüzdeki senelerde Kuşadası’nda benzeri şenlikler düzenlemek için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Başkan Kayalı’nın ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise Caferli Çiçek Şenliği’nin Caferli Mahallesi’nin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek şenlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.