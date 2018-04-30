Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 00:09

Kuşadası’nda ücretsiz çiçek dağıtımında izdiham

Kuşadası Belediyesi ile Caferli Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen Caferli Çiçek Şenliği, Caferli Meydanı’nda yapıldı.

Kuşadası’nda ücretsiz çiçek dağıtımında izdiham

30 Nisan 2018 00:09


Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar’ın sahne aldığı şenlikte çeşitli halk dansları grupları tarafından sergilenen gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik sırasında gerçekleşen ücretsiz çiçek dağıtımı sırasında ise zaman zaman izdiham yaşandı.


Bu sene 5’incisi düzenlenen Caferli Çiçek Şenliği’ne Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Caferli Mahallesi’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenlikte, geleneksel yemekler, el işi takılar ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kuşadası ve çevre yerleşimlerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ücretsiz çiçek dağıtıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği çiçek dağıtımı sırasında zaman zaman izdiham yaşandı.


Şenlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı vatandaşların, beşincisi düzenlenen Caferli Çiçek Şenliği’ne gösterdiği ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek önümüzdeki senelerde Kuşadası’nda benzeri şenlikler düzenlemek için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Başkan Kayalı’nın ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise Caferli Çiçek Şenliği’nin Caferli Mahallesi’nin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek şenlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç