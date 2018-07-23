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23 Temmuz 2018 14:30

Kuşadası’nda ücretsiz Fransızca kursu

Kuşadası Belediyesi ile Sorbonne Doktorlar Derneği işbirliğinde düzenlenen ücretsiz Fransızca kursu Ada Kültür Merkezi’nde başladı.

Kuşadası’nda ücretsiz Fransızca kursu

23 Temmuz 2018 14:30

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, kursu ziyaret ederek katılımcılara başarılar diledi.


Kuşadası Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda dünyanın en eski üniversitesi unvanına sahip Sorbonne Üniversitesi öğretim üyeleri ve mezunları tarafından kurulan Sorbonne Üniversitesi Doktorlar Derneği ile imzalanan protokolle düzenlenen ücretsiz Fransızca kursu başladı. Eğitim yaşamını Fransa’da sürdürmek ve Fransa’da yaşamak isteyenler için düzenlenen kurs haftada 6 saat olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri Ada Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Sorbonne Doktorlar Derneği Başkanı Nilgün Erkardaş koordinatörlüğünde Atilla Karaoğlu tarafından verilen okuma, yazma ve konuşma odaklı dersler iki ay sürecek.




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