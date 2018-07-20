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20 Temmuz 2018 15:18

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

20 Temmuz 2018 15:18


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirligi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada, Kuşadası Değirmendere Mahallesinde bir sitede daha önce belirlenen bir adrese baskın yapıldı. KOM ekiplerinin yaptığı baskında E.D., M.A.K. ve Y. G.isimli şüpheliler gözaltına alınırken, şüphelilerin üçerinden , 12 gr esrar maddesi, 1 adet tütünle karıştırılmış esrar, 1,5 gr kristal madde tabir edilen( metamfetamin) uyuşturucu madde ele geçirildi. KOM ekipleri olayla ilgili işlemlere başladı.




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