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14 Nisan 2017 13:57

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

Kuşadası’nda polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

14 Nisan 2017 13:57


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği tarafından, Kuşadası’ndaki uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 5 ayrı ev ve işyerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen B.H., M.Ö., Ş.Y., A.K. ve O.Y. isimli zanlılar gözaltına alındı.


Ayrıca, söz konusu 5 adresteki aramalarda da 532.85 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile 33.28 gram esrar ve uyuşturucu madde satışında kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirildi. 5 zanlı polisteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.




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