Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri A.G.’yi isimli kişiyi durdurdu. Üzerinde yapılan aramada 1.58 gram kristal tabir edilen uyuşturucu madde bulunan A.G. gözaltına alındı. KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise şüphe üzerine arama yapılan M.K. isimli kişinin üzerinden 4 ayrı pakete sarılmış şekilde esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı.