Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:41

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

18 Haziran 2018 13:41


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri A.G.’yi isimli kişiyi durdurdu. Üzerinde yapılan aramada 1.58 gram kristal tabir edilen uyuşturucu madde bulunan A.G. gözaltına alındı. KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise şüphe üzerine arama yapılan M.K. isimli kişinin üzerinden 4 ayrı pakete sarılmış şekilde esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç