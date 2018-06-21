Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Evinde kök kenevir bitkisi yetiştirdiği ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yürütülen çalışma kapsamında 39 yaşındaki F.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hakkında İzinsiz Kenevir Yetiştirmek- Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından işlem yapılan şüpheli F.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.