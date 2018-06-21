Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 16:50

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

21 Haziran 2018 16:50

Evinde kök kenevir bitkisi yetiştirdiği ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yürütülen çalışma kapsamında 39 yaşındaki F.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hakkında İzinsiz Kenevir Yetiştirmek- Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından işlem yapılan şüpheli F.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç