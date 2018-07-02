Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada, sanayi içerisinde bir işyerinde yapılan aramada 4 adet folyoya sarılı kristal madde ve 5.75 gr esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili İ. P. ve Ö.K. isimli şahıslar yakalanarak, şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı Bisikletli polis ekiplerinin yapmış olduğu sorgulamada, E.K. isimli şahsın Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesince Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.