Kuşadası’nda yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yaralanmasına yönelik olarak Kuşadası ilçe genelinde yapılan operasyonlarda hakkında "Halkın yaralanmasına sunulmuş ulaşım aracı içindeki eşya hakkında “Hırsızlık" ve "Mala zarar verme" suçlarından yakalama emri bulunan ve 7 yıl hapis cezası bulunan Y.E., hakkında "Dolandırıcılık" suçundan yakalama emri bulunan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.G. ve hakkında 2 ayrı "Kumar Oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan ve "Mühür bozma" suçlarından yakalama emri bulunan ve toplam 3 bin 580 TL adli para cezası ile aranan R.K. tespit edilen adreslerinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.E. ve E.G. tutuklanırken, R.K. ise serbest bırakıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin yaptığı diğer çalışmalarda, C.T. isimli şahsın Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabullenmek ve Bulundurmak" suçlarından arandığı tespit edildi. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Çamlık Kavşağı üzerinde yapılan çalışmada S. A. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda Söke Sulh Ceza Hakimliği tarafından " Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” ve Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçlarından arandığı tespit edildi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hacıfeyzullah Mahallesinde M.D. (21) isimli şahıs yakalandı. Şahsın otodan hırsızlık, evden hırsızlık ve işyerinden hırsızlık suçlarından firari dosyaları olduğu, ayrıca Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği tarafından "hırsızlık " suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi.