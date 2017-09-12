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12 Eylül 2017 12:12

Kuşadası’nda yakalanan insan kaçakçısı Alman uyruklu çıktı

Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 55 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası’nda yakalanan insan kaçakçısı Alman uyruklu çıktı

12 Eylül 2017 12:12

Operasyonda gözaltına alınan Alman uyruklu bir kişi ise göçmen kaçakçısı çıktı.


Edinilen bilgiye göre, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçtığı yolunda bir ihbar alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Kuşadası Körfezi’nde havadan ve karadan yapılan kontrollerle kaçak göçmenleri Davutlar açıklarında durduran sahil güvenlik ekipleri, bot içerisinde bulunan 24’ü çocuk, 12’si kadın toplam 55 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında ayrıca insan kaçakçısı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişinin Alman uyruklu olduğu ortaya çıktı. 51 Suriye, 3 Afgan ve 1 İran uyruklu toplam 55 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.




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