Kuşadası’nda yangın

Kısa sürede tüm tesislere saran yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Şu an itibariyle çıkış sebebi belirlenemeyen yangını söndürmek için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Kirazlı yolu üzerindeki Belediye’ye ait geri dönüşüm merkezinde akşam saat 18:15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgedeki tüm ekipler yangına sevk edildi. Karton, pet şişe ve ambalaj gibi geri dönüşüm malzemeleri yangında kül oldu. Yangının çıktığı binada ciddi maddi hasarlar oluştu. Şans eseri yaralanan yada zehirlenen olmazken yangının aşırı sıcaktan dolayı sıkıştırılan yanıcı malzemelerin alev alıp yanması sonucu çıktığı düşünülüyor.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.