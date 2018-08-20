Kuşadası’nda yangın, Dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Türkmen Mahallesi Hasan Reis Bulvarı üzerindeki Özyakan Sitesi’nin 4. Katındaki dairede yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan zehirlenen iki kişi ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi edilen iki kişi, daha sonra taburcu edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada yangının klimanın elektrik kablolarından kaynaklandığı belirlendi ve soruşturma başlatıldı.