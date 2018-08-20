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20 Ağustos 2018 09:48

Kuşadası’nda yangın, Dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kuşadası’nda meydana gelen yangında dumandan zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası’nda yangın, Dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

20 Ağustos 2018 09:48

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Türkmen Mahallesi Hasan Reis Bulvarı üzerindeki Özyakan Sitesi’nin 4. Katındaki dairede yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan zehirlenen iki kişi ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi edilen iki kişi, daha sonra taburcu edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada yangının klimanın elektrik kablolarından kaynaklandığı belirlendi ve soruşturma başlatıldı.




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