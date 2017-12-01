Kuşadası’nda yaşayan yabancılara Türkçe kursu

KUTO’nun Kuşadası Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirdiği Türkçe kurslarına özellikle ev satın alarak Kuşadası’na yerleşen yabancılar büyük ilgi gösteriyor.

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, özellikle ev atın alarak Kuşadası’na yerleşen yabancı uyrukluların uyum konusunda sorun yaşamamasına büyük önem verdiklerini belirterek, “ Daha önce yabancıların uyum sorununu çözmek amacıyla bir çok faaliyet gerçekleştirmiştik. Son olarak Kuşadası Halk Eğitim Merkezi ile işbirliğine giderek, yabancılara yönelik Türkçe kurslarına başladık. Kuşadası’nda yaşayan yabancılar, KUTO Eğitim Salonunda Türkçe dersleri alıyorlar. Kuşadası’nda yaşayan İrlandalı, Belçikalı, Hollandalı, Rus ve çeşitli uyruklara mensup yabancılara verilen Türkçe dersleri, Nisan 2018’e kadar devam edecek “ dedi.