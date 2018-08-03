Kuşadası’nda yavru köpeğe odunla yapılan saldırıya suç duyurusu

Bilindiği gibi, Kuşadası’na bağlı Soğucak’taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri’nde meydana gelen vahşi olayda, sitenin hemen yanındaki bir gecekonduda yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın odunla tarladaki köpekleri dövmeye başladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine vatandaşlarla da tartışan ve cep telefonuyla çekim yapılmasını da engelleyen kadın saldırgan bazı köpekleri başlarından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Odunla gerçekleştirilen saldırının bir bölümü çevrede oturan Polonya asıllı Türk vatandaşı 30 yaşındaki Monica Özkaya isimli bir hayvansever tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yavru köpekleri odunla dövmesinin cep telefonuna kaydedildiğini gören saldırgan kadın, Polonya asılı Monica Özkaya’ya ya saldırdı. Bu saldırı anı da cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi. Saldırın ardından yavru köpekler veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

İHA’nın gündeme getirdiği yavru köpeklerin odunla dövülmesi olayı kamuoyunda büyük tepki oluşturdu. Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şube Başkanı İskender Avcı, yaşananın bir vahşet olduğunu belirterek, “Gerekli suç duyurularında bulunduk. Bu bir vahşettir. Yavru köpekleri odunla dövüp kan revan içinde bırakan vahşilerin ve vicdansızların mutlaka hesap vermesi gerekiyor. Bu konuda gerekli suç duyurularında bulunduk “ dedi.

Bu arada, suç duyurusunun ardından savcılığın başlattığı soruşturma üzerine Kuşadası Polisi de harekete geçti. Olayın gerçekleştiği bölgeye giden polis ekipleri kamera görüntülerinden salgırganın kimliğinin belirlenmesine çalışıyor.