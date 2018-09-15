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Kuşadası'nda yeni bir eğitim kurumu hizmete açıldı

Kuşadası’nda eğitim öğretime başlayacak olan yeni bir okul, Kaymakam Muammer Aksoy tarafından hizmete açıldı.

Kuşadası'nda eğitim öğretime başlayacak olan yeni bir okul, Kaymakam Muammer Aksoy tarafından hizmete açıldı.


Törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Okul Kurucu Temsilcileri Esin Elmas, Özenç Yalçın, İstek Vafı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Arıtürk, Kuşadası İstek Okullarının ortaklarından Tibet Özer ve çok sayıda davetli katıldı.


İstek Kuşadası Okulları Kuşadası Kampüs Müdürü Ülkü Dernek, her zaman mutlu ve başarılı nesiller yetiştirmek istediklerini belirtti, “Modern bilimsel yaklaşımlardan beslenen eğitim müfredatımız ve öğrencileri gerek sosyal, gerek sanatsal, gerekse sportif alanda başarıya ulaştırmayı hedefleyen yaklaşımımızla İstek farkını Kuşadası'nda da hissettireceğiz” diye konuştu.

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