Kuşadası’nda yıldızlar geçidi devam ediyor

Sibel Can, Şevval Sam, Mabel Matiz, Funda Arar’dan sonra Sıla ve Kenan Doğulu da Kuşadası’nda hayranlarıyla buluştu.

Yaz konserleri kapsamında Ege’yi karış karış gezen Kenan Doğulu, Kuşadası Amfi Tiyatro’da yüzlerce hayranı ile muhteşem bir buluşmaya imza attı. Konserine yeni çıkardığı albümünden şarkılar ile başlayan Doğulu, coşkulu kalabalıkla hep bir ağızdan koro halinde seslendirdiği ’’Issız Ada’’nın ardından tüm seyircileri ’’Bizde protokol filan yok. Herkes sahne önüne gelip keyfine bakabilir. Bizi dinleyen, değer veren kimseyi ayırt etmiyorum. Haydi herkes yanındakini dansa kaldırsın. Bu gece hep birlikte doyasıya eğleneceğiz. Hepinizi buraya yanıma bekliyorum.’’ sözleri ile sahne önüne davet etti. Hayranlarının sahne önüne gelmesi ile birlikte ritmini biraz daha yükselten Doğulu, ’’doksanlar güzeldir, doksanlardaki şarkılar özeldir ve daima özel kalacak şarkılardır. Haydi hep birlikte doksanlara gidiyoruz.’’ diyerek hayranlarını coşturdu.

-Sıla’dan muhteşem konser

Bu arada, Kuşadası amfi tiyatroda sahneye çıkan bir başka isim ise Sıla oldu. Yaz konserleri kapsamında Ege Bölgesi’nde hayranlarıyla buluşan Sıla, bu kez Kuşadası Amfi tiyatroda sahne aldı, hayranlarını çoşturdu. ’On’dan Kalan Şarkılar’ konseptiyle Ege Turnesine devam eden ünlü sanatçıya neredeyse tüm şarkılarında hayranları eşlik etti. Hasta olmasına rağmen sahneye çıktığını belirten Sıla, buna rağmen performansından ödün vermeden yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

Kuşadası amfi tiyatrodaki yıldızlar geçidi, Sertap Erener ve Candan Erçetin konserleriyle devam edecek.