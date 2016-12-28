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28 Aralık 2016 01:43

Kuşadası’nda yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Kuşadası’nda yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

28 Aralık 2016 01:43

Yaz sezonunun başından itibaren Kuşadası’nın farklı noktalarında sıcak ve sathi asfalt çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, kış sezonunda ise ara sokaklarda kaldırım yapımı, parke ve bordür döşeme işlemlerini sürdürüyor.
Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ege Mahallesi Gönülkent Sitesi 402, 42/1, Ümit ve Denizhan Sokak’ta yeni yol ve kaldırım çalışmasına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalarla 360 metre uzunluğundaki bordür döşeme işlemi tamamlanırken, 450 metrekarelik kaldırım çalışması ise tamamlanmak üzere. Öte yandan bölgede 2500 metrekarelik parke döşeme işlemi için zemin düzenleme çalışması ise devam ediyor.
- ÇINAR-KİRAZLI BAĞLANTI YOLU TAMAMLANDI
Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Çınar ile Kirazlı mahallelerini arasındaki bağlantı yolunun tesviyesi yapılarak çiftçilikle uğraşan vatandaşların kullanımına açıldı. 2175 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki yeni yol iki mahalle arasında servis yolu görevi görecek.



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