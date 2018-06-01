Kuşadası’nda yol yapım çalışmaları devam ediyor

Son 4 yılda yaptığı 756 bin 399 metrekare asfalt, 263 bin 932 metrekare parke, 99 bin 133 metre bordür, 87 bin 977 metrekare kaldırım çalışması ile rekor kıran Kuşadası Belediyesi, havaların ısınmasıyla beraber asfalt, parke ve kaldırım çalışmalarına hız verdi.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ege Mahallesi 425, 438, 457 ile 481’nci sokaklarda yürütülen sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 438’inci sokakta yürütülen sıcak asfalt döküm, bordür döşeme ve kaldırım yenileme işlemleri tamamlanırken 425, 457 ve 481’inci sokaklarda çalışmalar devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ege Mahallesi’nde yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra Türkmen Mahallesi Alaçam Sokak ile Turgut Özal Bulvarı’nı birbirine bağlayan alanda yeni yol yapım çalışmasına başladı. Söküm, hafriyat ve tesviye işlemi yürütülen alana kaldırım, bordür ve parke taşı döşenecek.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Türkmen Mahallesi Ahmet Kerletirci, İbrahim Çiftçi, Hakan Oğuzkağan ve Mustafa Sözer sokaklarda yürütülen yol yenileme çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ahmet Kerletirci, İbrahim Çiftçi, Hakan Oğuzkağan ve Mustafa Sözer sokaklara kaldırım, bordür ve parke taşı döşenecek.