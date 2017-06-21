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21 Haziran 2017 17:40

Kuşadası’nda zehirlenen 56 çocuktan 51’i taburcu edildi

Kuşadası’nda eğitim gördükleri anaokulunda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3’ü öğretmen, 53’ü ise öğrenci toplam 56 kişiden 51’i taburcu edildi.

Kuşadası’nda zehirlenen 56 çocuktan 51’i taburcu edildi

21 Haziran 2017 17:40

5 çocuktan 3’ünün Aydın’da, 2’sinin ise Kuşadası’ndaki hastanelerde tedavileri devam ediyor.


Bilindiği gibi, Kuşadası’ndaki özel bir anaokulunda eğitim gören yaşları 3 ile 6 arasında değişen çocuklar Pazartesi günü menüsünde tavuk, pilav ve ayran bulunan öğle yemeğinden yedikten sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle çeşitli hastanenelere kaldırılmıştı. Gıda şüphesiyle hastanelere kaldırılan aralarında 5 öğretmenin de bulunduğu 56 kişinin 51’i tedavi işlemlerinin ardından taburcu edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan 5 çocuktan 3’ünün Aydın’da, 2’sinin ise Kuşadası’ndaki hastanelerde tedavileri devam ediyor.


Bu arada, velilerin Velilerin suç duyurusu üzerine anaokulundaki gıda zehirlenmesi iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nden oluşturulan bir ekip, Savcılığın talimatıyla anaokulundaki yemek ve içeceklerden numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yapılan araştırmada polis tarafından ifadesi alınan anaaokulunun aşçısı 32 yaşındaki N.Y.’nin çocuğu M.Y.’nin de zehirlenen çocuklar arasında yer aldığı ortaya çıktı.




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