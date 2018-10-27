Kuşadası'nda Zeytin Festivali düzenleniyor

Kuşadası, 3-4 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek Kuşadası Zeytin Festivali'ne hazırlanıyor. Festival süresince Kuşadası; aralarında ünü şefler Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'nun da yer aldığı Türk gastronomisinin ünlü şef, yazar ve kanaat önderlerine ev sahipliği yapacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek festivalin bu yılki mottosu “Bolluğa, Sağlığa, Barışa!” olarak belirlendi. Kuşadası'nın tarih boyunca farklı kültürlerle zenginleşmiş mutfak kültürünü öne çıkartarak; ilçenin “kültürel, gastronomik ve coğrafi değerlerine sahip çıkan bir turizm destinasyonu” olarak markalaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen festival, ziyaretçilerine zengin bir program sunacak.

Kervansaray'ın tarihi atmosferinde gerçekleşecek Kuşadası Zeytin Festivali aralarında ünü şefler Hazer Amani, Somer Sivrioğlu, Aylin Yazıcıoğlu, Maria Ekmekçioğlu ve Hümeyra Aydoğdu'nun da yer aldığı Türk gastronomisinin ünlü şef, yazar ve kanaat önderlerini ağırlayacak. Festivalde ünlü ulusal şeflerin yanı sıra Yunanistan'dan katılacak konuk şeflerin ve Kuşadalı şefler Mehtap Güngör, Ozan Güngör, Abdullah Şeker'in gastroshow'ları yer alacak. Etkinlikte ayrıca; “Zeytinyağlı Sabun Yapımı Atölyesi”, “Öğrenciler ile Yaratıcı Zeytin ve Zeytinyağlı Yemekler Yarışması”, Ege Zeytini Nasıl Dünya Markası Olur? (Değirmen Eko Yatırım Aş. Kurucu Başkanı Gürsel Tonbul, Gazeteci ve Yemek Araştırmacısı Nedim Atilla), Zeytinin İzinde Tuğrul Şavkay'ın Anısına (Mutfak Dostları Derneği Bşk. Yrd. ve Türk Kahvesi Araştırmaları ve Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim, Gazeteci ve Eski Mutfak Dostları Derneği Başkanı Ahmet Örs, Gazeteci ve Yemek Yazarı Hülya Ekşigil, Gazeteci ve Yazar Deniz Alphan), “Ege Zeytinleri Sergisi” gibi etkinlikler, paneller ve söyleşiler gerçekleşecek. Festival alanına özel olarak kurulacak üretici stant alanlarında birbirinden özel zeytin ve zeytin ürünleri ziyaretçilerle buluşacak. Festival kapsamında, Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası da bir konser verecek. 4 Kasım 2018'deki konser saat 19:00'da Kervansaray'da gerçekleşecek.