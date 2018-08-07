Kuşadası’ndaki 7 dönümlük arazi yeşil alana çevriliyor

Karaova Mahallesi’ndeki büyükşehir belediyesine ait arazinin yeşil alan olmasını isteyen mahalle sakinleri, bir dilekçeyle Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. Mahalle sakinlerinin dilekçeleri hemen işleme konulurken başkan Çerçioğlu’nun talimatıyla 7 dönümlük arazi yeşil alana çevrilmesi için alanın temizlenmesine başlandı. Park için projelendirme yapılacak ve park kısa sürede bitirilerek vatandaşların kullanımına açılacak.

Alanda incelemeler yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz , "Vatandaşlarımız bu arazinin yeşil alan olmasını istediler. Konuyu ilettiğimiz başkanımız talebin hemen yerine getirilmesini istedi. Bizler de vatandaşlarımızın isteğine göre burayı yeşil alan yapmak üzere çalışmalarımıza başladık" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu, “Vatandaşımız ister, biz yaparız”

Aydın’ı vatandaşlarla birlikte el ele yönettiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Vatandaşımız ister, biz de yaparız. Kuşadası’nda yaşayan vatandaşlarımızın istediği gibi bir parkı buraya yapacağız ve onların faydalanmalarını sağlayacağız. Yeşil alan istemek halkımızın en doğal hakkı ve bunu yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. Kuşadalıların yapacak olduğumuz parkta mutlu zaman geçirmelerini diliyorum" dedi.