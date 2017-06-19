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19 Haziran 2017 01:18

Kuşadası’nın eski evleriyle ünlü Camiatik Mahallesi’nde yangın

Kuşadası’nda eski evleriyle ünlü tarihi sit alanında yangın çıktı.

Kuşadası’nın eski evleriyle ünlü Camiatik Mahallesi’nde yangın

19 Haziran 2017 01:18

Koruma altında bulunan iki katlı eski bir tamamen yanarken, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın eski evleriyle ünlü Camiatik Mahallesi Gümüş Sokak’ta iki katlı tarihi bir evde saat: 00.10 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü ve iki katlı eski tamamen yandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere sıçramaması için büyük çaba gösteriliyor. Polis ekiplerinin çevrede büyük önlem aldığı yangının kontrol altına alınması nedeniyle sokaklar giriş ve çıkışa kapatıldı.


Bilindiği gibi, bir çok kez yangın tehlikesi yaşayan eski evleriyle ünlü Kuşadası’nın Camiatik Mahallesi’nde en son 1 Ocak 216 tarihinde çıkan büyük yangında 12 tarihi ev kül olmuştu.




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