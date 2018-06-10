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10 Haziran 2018 22:37

Kuşadası’nın ’Mavi İnsan’ı Mustafa Veli toprağa verildi

Kuşadası’nın kültür ve sanat alanındaki simge isimlerinden Mustafa Veli toprağa verildi.

Kuşadası’nın ’Mavi İnsan’ı Mustafa Veli toprağa verildi

10 Haziran 2018 22:37

Kuşadası’nda özellikle kültür ve sanat alanındaki önemli çalışmalarıyla tanınan Mustafa Veli, bir süre önce karaciğer kanseri teşhisi konmuştu. Son olarak İzmir’de tedavi gören Mustafa Veli, bu sabah hayatını kaybetmişti. Mavi İnsan olarak tanınan Mustafa Veli için bugün Hanım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları, sevenleri ve arkadaşlarından oluşan kalabalık son yolculuğunda Mustafa Veli’yi yalnız bırakmazken, Veli cenaze namazının ardından eller üzerinde taşındı ve Adalızade Mezarlığı’nda toprağa verildi.


5 şiir kitabı yazmıştı


Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunu olan Mustafa Veli, yaptığı kültür ve sanat çalışmalarıyla Kuşadası’nda Mavi İnsan olarak tanınıyordu. Yerel ve bölgesel televizyon ve radyolarda programlar yapan, gazetelerde köşe yazıları yazan Mustafa Veli’nin 5 şiir kitabı bulunuyordu. Kuşadası Gazeteciler Derneği’nin kurucuları arasında Mustafa Veli, ayrıca Türkiye’ye yurt dışında bir çok derece getiren Kuşadası Folklor Araştırma Derneği(KUFAD)’nin de kurucu başkanıydı.




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