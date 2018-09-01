Kuşadası’nın tek sulak alanı Kocagöl Mahalli Sulak Alanı ilan edilecek

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay’ın başkanlığında yapılan değerlendirmeler sonucu, Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu’nda Kocagöl’ün Mahalli Sulak Alan ilan edilmesine yönelik teklif sunulması kararlaştırıldı.

Kuşadası’nın tek sulak alanı olan Kocagöl’ün etrafı 30 yılda sitelerin istilasına uğradı. İçine balık üretim çiftlikleri kuruldu. Site ve balık çiftliklerinden akıtılan pis sular ise doğa harikası gölü yok olma noktasına getirdi. Gelişmelerin kamuoyunda tepki görmesinin ardından Kocagöl ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandı. Aydın Valiliği’nce görevlendirilen heyet Kocagöl’deki kirlilikle ilgili incelemede bulundu. Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin ve Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyelerinden oluşan heyet, gölün etrafında yaptıkları incelemenin ardından sitelerde oturan vatandaşların şikayetlerini dinledi. Heyetin yaptığı değerlendirme sonucu Kocagöl’ün kurtarılması için Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu’nda "Mahalli Sulak Alan" olarak tescil edilmesine yönelik teklif sunulacak.

Kocagöl’ün Kuşadası için önemli bir değer taşıdığını belirten Vali Yardımcısı Günay, "Kocagöl, mutlaka korunmalı. Özellikle bu tür sulak alanlarda kuş varlığının yok olmaması gerekiyor. Son yıllarda kuş gözlem turizmi, Avrupalı turistler tarafından yaygın. Kuş gözlemcileri hem gelir hem eğitim seviyesi yüksek kişilerden oluşuyor. Kuşadası’nda bu avantajı değerlendirmeliyiz. Kocagöl’ün kurtulması için kurumlar bazında çalışmalar başlatacağız" dedi. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü balık, kabuklu deniz canlıları, amfibik, sürüngen ve su kuşları açısından zengin potansiyele sahip Kocagöl’ün "Mahalli Sulak Alan" olarak tescil edilmesini beklediklerini kaydederek, “ Balık, kabuklu deniz canlıları, amfibik, sürüngen ve su kuşları açısından zengin potansiyele sahip Kocagöl’ün “Mahalli Sulak Alan” olarak tescil edileceğini umuyoruz. Mahalli Öneme Haiz Sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması esastır. Her türlü arazi ve su kullanım planlamalarında, sulak alanların işlev ve değerlerinin korunması gözetilerek, evsel ve endüstriyel atık sular verilemez. Bugün yapılan Kocagöl incelemesini olumlu bir gelişme olarak görüyoruz “ dedi.