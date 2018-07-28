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28 Temmuz 2018 15:07

Kuşadası’nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Aykut Uyan göreve başladı.

Kuşadası’nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

28 Temmuz 2018 15:07


6,5 ay önce Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Özgür Selçuk’un Uşak’a atanmasının ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Aykut Uyan, 3 yıldır Aydın il emniyet müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.


Bu arada, Kuşadası emniyet Müdürlüğü’nde 6,5 ay içinde 3. Emniyet müdürünün atanmasının ardından Uşak’a il emniyet Müdürlüğü emrine tayine çıkan Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Selçuk rapor aldı. Selçuk’un rapor almasının ardından Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy tarafından raporluyken ilişiği kesildi ve Selçuk’un yerine daha önce ataması yapılan Aykut Uyan göreve başladı. Daha önce Asayiş Şube Müdürlüğü’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Aykut Uyan, uzun süre Özel Hareket Daire Başkanlığı bünyesinde görev aldı ve 3 yıldır da Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yapıyordu. Raporlu olduğu öğrenilen Özgür Selçuk’un ise önümüzdeki günlerde Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevine başlayacağı kaydedildi.




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