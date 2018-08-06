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06 Ağustos 2018 16:46

Kuşadası’nın yeni emniyet müdürü Mehmet Ali Berksoy oldu

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne eski Nazilli Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy atandı.

Kuşadası’nın yeni emniyet müdürü Mehmet Ali Berksoy oldu

06 Ağustos 2018 16:46

Bu kararla son 30 ayda Kuşadası’na 5. Emniyet müdürünün ataması gerçekleşmiş oldu.


Edinilen bilgiye göre, 15 gün önce Özgür Selçuk’un yerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü görevine Aydın il emniyet Müdür Yardımcısı Aykut Uyan getirilmiş, Özgür Selçuk’un da Uşak Emniyet Müdürlüğü bünyesine atandığı açıklanmıştı. Aradan 15 gün geçtikten sonra Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nde yeni değişikler oldu. Eski Nazilli ilçe Emniyet Müdürü ve halen Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olan görev yapan Mehmet Ali Berksoy Kuşadası’nın yeni emniyet müdürü olarak atandı. Uşak’a tayini kaldırılan Özgür Selçuk ise Berksoy’un yerine Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olurken, 15 gün önce Kuşadası’na atanan Aykut Uyan ise tekrar Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.


Bu arada, Kuşadası’na son 30 ay içerisinde 5. Emniyet müdürünün atanması dikkat çekti. 30 aylık süre içerisinde Mustafa Topal, Özgür Batçıoğlu, Özgür Selçuk ve Aykut Uyan görev yapmıştı. Mehmet Ali Berksoy’un atanmasıyla birlikte 30 ayda Kuşadası Emniyet Müdürü olarak görev yapanların sayısı 5’e ulaştı.




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