Kuşadası’nın yeni Kaymakamı Sadettin Yücel oldu

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ise Bergama Kayamakamı oldu.

İçişleri Bakanlığından, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 471 mülki idare amirinin yerinin değiştirildiği duyuruldu. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Yeni kararnameyle Kuşadası Kaymakamlığı’na 20 Temmuz 2013 tarihinden beri İzmir’in Karşıyaka ilçesi Kaymakamlığı’nı yürüten Sadettin Yücel atandı. Son dönemdeki uygulamalarıyla eleştirilen Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ise Bergama Kaymakamı oldu.

Sadettin Yücel kimdir ?

Kuşadası’nın yeni Kaymakamı Sadettin Yücel, 1964 yılında Çorum’da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Kaymakam Yücel, stajer kaymakamlıkların ardından 1990 yılında Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra ilk görev yeri olarak Eskişehir’in Mihalıççık İlçesine Kaymakam olarak atandı. Daha sonra sırasıyla Burdur Altınyayla İlçesi Kurucu Kaymakamlığı (1991-1992), Muş Varto ilçesi Kaymakamlığı, (1992-1994) Sivas İli Gürün Kaymakamlığı, (1994-1997) Antalya Gazipaşa Kaymakamlığı, (1997 -1999) görevlerini yerine getirdikten sonra 1999 yılında Samsun İli Havza Kaymakamlığı (1999-2004), Tokat İli Turhal ilçesi Kaymakamı iken (2004-2008), İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Kaymakamı olarak görev yaptı (2008-2013) ve son olarak ta İzmir İli Karşıyaka ilçesi Kaymakamı(2013-2018) yaptı.

-Akademik çalışmalarıyla tanınıyor

Kuşadası’nın yeni Kaymakamı Sadettin Yücel, mülki idare amirliğinin yanında akademik çalışmalarıyla da tanınıyor. 19 Mayıs Üniversitesi HavzaMeslek Yüksek Okulunda 2000-2003 yılları arasında Kamu Yönetimidersleri okuttu. Yine bu dönemde aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İnkılap Tarihi alanında yüksek lisans çalışması yaparak "Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Dahiliye Vekaleti " tez çalışması ile söz konusu alanda ’Bilim Uzmanı’ unvanı aldı. 2005-2008 yılları arasında Turhal Kaymakamı iken Gazi Osman Paşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu ve Turhal Sağlık Meslek Yüksekokullarında İnsan Hakları derslerine girdi. 2011 ve 2012 yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu’nun tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Akademisi II. ve III. sertifika programlarında seminerler verdi. Kasım 2012’de İstanbul’da toplanan Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Devlet Taşra Temsilcileri Kongresinde Tebliğ sundu. İstanbul ve İzmir’de üniversite öğrencilerine Türk İdare Yapısı- Kaymakamlık mesleği ve yerel yönetim konularında çeşitli konferanslar verdi. Mustafa Kemal Paşa’nın ’ Havza Günlüğü ve Pontusçu Rum Çeteleri’ nin Havza yöresindeki faaliyetlerini konu alan "İlk Kıvılcım" adlı bir kitabı yayımlanmıştır. Ayrıca Komisyonla hazırlanıp yayımlanmış " Gürün " ve " Havza " adlı kitapları mevcuttur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.