KUŞAKK’tan yeni ürünler

Üretim faaliyetine file, kuş baskılı bez çanta ve şal ile başlayan KUŞAKK üyesi kadınlar tarafından üretilmeye başlanan kuş baskılı kravat, runner ve kırlentler büyük beğeni aldı.

Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde, ürettiği ürünleri pazarlama olanağına sahip olmayan kadınları bir araya getirerek istihdam olanağı oluşturmak, Kuşadası’na has el sanatlarını geliştirmek ve üretilecek özgün hediyelik ürünlerle ilçenin tanıtımına katkı sağlamak hedefiyle Şubat ayında kurulan KUŞAKK, file, bez çanta ve şalın ardından üzerlerinde tarihi Kuşadası evlerinin çatılarında bulunan kuş motiflerinin yer aldığı kravat, runner ve kırlent üretimine başladı.

KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Şerifoğlu, Nil Kayalı, Şebnem Turhan ve Tülay İzer, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’yı ziyaret ederek üretimine başlanan yeni ürünleri hediye etti. Ziyarette konuşan KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç, kuruluş ve üretim faaliyeti aşamasında kendilerine sunduğu destekten dolayı Başkan Kayalı’ya teşekkür etti. KUŞAKK olarak ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Atınç, katıldıkları Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali ile Efes-Selçuk Festivali’nde KUŞAKK ürünlerinin büyük bir ilgi gördüğünü belirtti.

Başkan Kayalı ise, kadınların ekonomik yaşama katılımına katkı sağlayacak girişimlere destek olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek KUŞAKK’a başarılar diledi.