Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Tunay Çoban, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Yorulmaz, oda başkanları, OSB temsilcileri, STK temsilcileri ve akademik personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Valisi Yavuz Selim Köşger, kamu – üniversite -sanayi iş birliğinin ülkenin ve kentlerin gelişimi açısından elzem olduğunu vurgulayarak fikirlerin cisme dönüşmesinin KÜSİ çalışmalarının neticesi olacağını ifade etti. Köşger, “Akademisyenlerimizin kendi alanları ile ilgili çok değerli araştırmaları var. Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) de önemli işler yapılıyor. Onlar bir taraftan araştırma geliştirme ihtiyacı içindeler, diğer taraftan da dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme arzusundalar. Bu anlamda kamu-üniversite-sanayi iş birliği çok önemli. İnşallah bu toplantıların neticelerini en kısa sürede alacağız” diye konuştu.

“Danışmanlık Protokolleri İmzalıyoruz”

Ortak çalışmalar noktasında ADÜ’de olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’da; “Üniversitemiz öğrencilerinin ve akademisyenlerinin ilginç projeleri var, biz bunlara destek vermek istiyoruz. Son zamanlarda tarım ve sağlık sektöründe firmalarımızla önemli danışmanlık protokolleri imzalıyoruz. Uluslararası proje üreten ve Ar-ge çalışmalarında bizzat sahada bulunan birçok öğretim üyemiz var. Bu çalışmaları daha da geliştirerek projelerimizi sadece fikir olmaktan çıkarıp somut verilere dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Tunay Çoban ise, ülkemizin 500 milyar dolarlık ihracatla birlikte dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğini anımsatarak bu hedeflere ancak KÜSİ ile ulaşılabileceğini vurguladı. Çoban, Endüstri 4.0 olarak tanınan 4. Sanayi devrimini, daha önceki sanayi devrimlerini kaçırmış bir ülke olan Türkiye’nin kaçırmak istemediğini ve süreci başından beri yakından takip ettiğini dile getirdi.

KÜSİ Aydın İl Temsilcisi ve ADÜ Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Yorulmaz, yaptığı sunumda 2018 yılında kamu – üniversite iş birliği kapsamında yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri anlattı. Yorulmaz, kamu -üniversite ve sanayi iş birliğinin oluşmasındaki engellere işaret ederek çözüm noktasında neler yapılabileceğini söyledi.

“Sanayi Devrimleri Sonucu İnsan Faktörü Ön Plana Çıkıyor”

ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem’de, Teknokent hakkında bilgiler vererek “Sanayi devrimleri sonucu insan faktörü değerlenmiştir. Endüstri 4.0 ile insanın değerinin artacağını düşünüyoruz. 4. Sanayi Devriminin bilişim çağında büyüme istihdam ve sürdürülebilirlik konusunda kazanımları olacaktır. Otomotiv devrimini yakaladık diyebiliriz. Teknokent olarak bizler de yükselme sürecindeyiz” diye konuştu.

İyem, yılsonuna kadar 35 ila 40 firmaya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.