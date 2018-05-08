Kut-ül Amare Zaferi’nin 102. Yıl dönümü törenle kutlandı

yılı Aydın’da törenle kutlandı. Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programda şehitlerin ruhuna Kur’an okunup zaferle ilgili konuşmalar yapıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün il kutlama programı çerçevesinde

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hazırlamış olduğu Kut’ülAmare Zaferinin 102. yıl dönümü etkinliği beğeni topladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve çok sayıda davetlinin katılığı katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı, şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti ve hatim duası ile devam etti.

Okul Müdürü İbrahim Sevinir’in açılış konuşmasından sonra Tarih Öğretmeni Orhan Aydın tarafından Kut-ülAmare zaferi hakkında bilgi verilip önemi anlatıldı.

Osmanlı Ordusu’ nun 1916 yılında Irak’ın Kut Bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zafer olarak tarihe geçen ‘Kut’ülAmare Zaferi’nin İngilizlerin Türk Tarih kitaplarından bile sildirecek kadar unutmak istediği bir zafer olduğunu kaydeden Aydın, “Buna rağmen bu zafer hafızalara kazınmıştır. Bu zaferde Kut karşısında ve gerekse Kut´u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit verilmiştir. Fakat buna karşılık Kut´ta 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alınmış, bu teslim alınan orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğramış ve Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale´de, ikinci zaferi burada kazandığı tespit edilmiştir” dedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu ise “Kut’ülAmare Zaferi” nin önemine değinerek, genç nesillerin atalarının başarılarından ve tarihlerindeki şanlı zaferlerden haberdar olarak bilinçli bir şekilde yetişmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi.

Tarihimizin zaferlerle dolu olduğunu belirten Milletvekili Mehmet Erdem ise gençlere teşekkür etti.

Program öğrencilerin şiirleri ve müzik dinletisiyle devam etti.