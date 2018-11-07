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KUTO-ADÜ işbirliğinde KOSGEB sunumları devam ediyor

Kuşadası Ticaret Odası ve Adnan Menderes Üniversitesi işbirliğiyle, Kuşadası Ticaret Odası tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi son sınıf öğrencilerine KOSGEB Girişimcilik Desteği sunumu yapıldı.


Öğretim Görevlisi Funda Sönmezateş tarafından verilen Girişimcilik Dersi kapsamında gerçekleştirilen ve Kuşadası Ticaret Odası tarafından her yıl yapılan sunumda; Kuşadası Ticaret Odası KOSGEB Temsilciliği olarak, Oda Genel Sekreteri Burhan Sezer tarafından, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi 4. Sınıf örgün ve ikinci öğretim Konaklama İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği bölümü öğrencilerine, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.


Ayrıca; KOSGEB, Yeni Girişimcilik Desteği, Nitelikli Eleman Desteği, Yurt İçi Fuar Destekleri konularında ayrıntılı sunum yapıldı ve Proje Döngüsü Yönetimi, Güney Ege Kalkınma Ajansı Destekleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destekleri ve Avrupa Birliği Hibeleri ile ilgili de öğrencilere bilgiler verildi.


Kuşadası Ticaret Odası KOSGEB Temsilciliği tarafından KOSGEB Girişimcilik Desteği sunumu, 2. dönemde de Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine verilmeye devam edecek.

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