KUTO reel ve finans sektörleri toplantısına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısına Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel ve Yönetim Kurulu Üyesi Seydi Yıkılmaz'da katıldı.

Toplantıda reel sektörün ve bankacılık sektörünün temsilcileri bir araya gelerek istişarede bulundular. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada her iki sektörün de güçlü olması gerektiğine işaret ederek, “Bu iki sektör birbirine bağlıdır. Biri zayıfladığında diğeri de zayıflar, birisi güçlendiğinde diğeri de güçlenir” dedi. Hisarcıklıoğlu reel sektörün ve KOBİ'lerin finansmana ulaşma imkânının açık tutulmasının önemi üzerinde durdu.

Hisarcıklıoğlu, bu toplantının Denizli ve Konya'dan sonra 3'üncü olduğunu söyledi. İstanbul'da da aynı toplantıyı düzenleyeceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, katılımcıların bütün sıkıntılarını, dertlerini samimiyetle paylaştıklarını ve bunları finans sektörünün de not aldığını dile getirdi.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da toplantının çok olumlu ve güzel geçtiğini ifade etti.