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27 Mayıs 2018 15:51

KUTO üyeleri, KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirildi

Kuşadası Ticaret Odası’nda, KOBİ Gelişim Destek Programı ve KOSGEB destekleri hakkında sunum yapıldı.

KUTO üyeleri, KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirildi

27 Mayıs 2018 15:51


KOSGEB UzmanlarındanBarışcan Gülay tarafından gerçekleştirilen sunumda; KOBİ Gelişim Destek Programının amacı, uygulama şekli ve proje çağrı konuları hakkında bilgiler verildi. KOSGEB’e sunulacak projenin nasıl olması gerektiği hakkında da bilgiler verilen sunumda ayrıca, Aydın bölgesi için gıda ürünlerinin imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı,başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı ve motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı sektöründeki firmaların başvurabileceği KOBİ Gelişim Destek Programının son başvuru tarihi 22 Haziran 2018 olarak belirtildi.


Sunumun sonunda katılımcılar, hem KOBİ Gelişim Destek Programı, hem de diğer KOSGEB destekleri hakkında sorularına cevap buldu.




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