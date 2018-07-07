KUTO’da vize ofisi büyük kolaylık sağlıyor

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ve VFS Global Türkiye Genel Müdürü Sertan Arslantürk’ün bir araya gelerek yaptıkları görüşmeler sonucu KUTO binasında açılan VFS Global vize ofisi hafta içi 5 gün Kuşadası Ticaret Odası üyelerinin yanı sıra, tüm Kuşadası’na ve çevre il ve ilçelerine de hizmet veriyor ve vize başvurularında hem zamandan, hem de maddi olarak büyük tasarruf sağlıyor.

VFS Global Vize ofisinin bölgede yaşayan herkes için kolaylık sağladığını söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, “talebimiz üzerine Oda binamızda Nisan ayı başından itibaren hafta içi 5 gün hizmet vermeye başlayan vize ofisi, hem üyelerimiz hem de tüm Kuşadası halkı ve yakın çevrede yaşayan herkes için büyük kolaylık sağlıyor. Önceden vize başvurusu için İzmir’e gidiliyordu. Oda binamızda açılan vize ofisiyle, İzmir’e gidiş-geliş, yapılan masraflar, evraklarda yaşanan herhangi bir eksiklik ya da problem de işlemlerin uzaması, tekrar gidilip gelinmek zorunda kalınması gibi yaşanan zorlukların önüne geçilerek hem zamandan, hem de maddi olarak tasarruf sağlanmış oldu.” Dedi ve Yunanistan Konsolosluğundan alınacak vizenin diğer 24 Schengen ülkesinde de geçerli olduğunu hatırlattı.

VFS Global Türkiye Genel Müdürü Sertan Arslantürk’te, Kuşadası’nda açtıkları vize ofisinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi ve amaçlarının daha çok kişiye ulaşarak kolaylık sağlamak ve hizmet vermek olduğunu belirtti.

VFS Global merkezinden (0212 373 58 26) Kuşadası için randevu alarak, Kuşadası Ticaret Odası Hizmet Binasındaki vize ofisine, 24 schengen ülkesinde geçerli Yunanistan schengen vizesi için başvuru yapabilecek ve parmak izni verilebilecek.