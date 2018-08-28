KUTO’nın tanıtımları bayram turizmine de etki yaptı

Sosyal medya hesaplarında yaptığı tanıtımlarla Kuşadası isminin yurtiçi ve yurt dışında milyonlarca kişi tarafından tekrar hatırlanmasını sağlayan Kuşadası Ticaret Odası, sayfasında yayınladığı sektörel videolara yenilerini ekleyerek sayfaya olan ilgiyi arttırıyor.

Dünya genelinde yaptığı reklamlarla takipçi sayısı 980 Bine ulaşan Kuşadası Güvercin facebook sayfasında ve diğer sosyal medya hesaplarında yenilenerek bayramda yayına giren “Kuşadası Gece Hayatı” konulu video, tatilin adresi Kuşadası’nın gece hayatından renkli görüntüler içeriyor. Kuşadası eğlence ve gece hayatı 2018 versiyonu olarak yayına giren video, Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılan 35. video oldu. Sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi Boomsocial’in verilerine göre, Türkiye genelinde seyahat alanında Turkey.Home, Türk Hava Yolları ve ETS Tur gibi devlerin hemen arkasından 6.sıradaki yerini koruyan Kuşadası Güvercin facebook sayfası, Kuşadası’nın tanıtımında büyük rol oynamaya devam ediyor.

Tüm sezon ve Kurban Bayramı öncesi verilen reklamlarla sosyal medya sayfalarından takipçilerini Kuşadası’nda tatile davet ettiklerini ve paylaşılan Kuşadası görüntüleriyle de sürekli olarak desteklediklerini söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; bir ilçe Odası olarak tanıtım konusunda Türkiye genelinde örnek bir kurum olduk. Amacımız dünya ve ülkemiz genelinde her türlü ekonomik ve politik göstergelere rağmen hız kesmeden ilçemizin tanıtımını yaparak, esnafımıza ve Kuşadası’na faydalı olabilmek ve tatil için ilçemizi tercih edenlere kendilerini burada sadece deniz, kum, güneş değil, tarih, doğa, otantik çarşılar, birbirinden eğlenceli aktiviteler ve muhteşem lezzetlerin de beklediğini de anlatmak oldu. Daha önce Ramazan Bayramında ve şimdi de Kurban Bayramında ilçemize olan ilgiye, tanıtımlarımızla büyük katkımız olduğunu düşünüyorum. 2015 Yılı sonunda sosyal medyada başladığımız tanıtımlarımızı aralıksız devam ettirdik ve ettirmeye devam edeceğiz. 9 Günlük Bayram tatilinde ilçemize gösterilen büyük ilgi, turizmcilere ve esnafımıza bir nebze de olsa nefes aldırdı“ dedi.