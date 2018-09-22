Kütüphanede kilitli kalan öğrencileri, alarm sistemi kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kütüphanede kilitli kalan 2 kız öğrenci, alarmın sisteminin çalmasıyla olay yerine gelen polis sayesinde mahsur kaldıkları binadan çıkabildi.

Edinilen bilgiye göre, iki kız öğrenci Aydın'ın ifeler İlçesindeki İl Halk Kütüphanesi'ne ders çalışmak için geldi. Kütüphanede ders çalışırken öğrenciler, kütüphanenin kapanma saatini fark etmedi. Kulaklık takan kız öğrencilerin kütüphane görevlisinin kütüphaneyi kapatıyoruz anonslarını duymadı. Kütüphane görevlisi içeride kimsenin olmadığına kanaat getirdikten sonra kütüphaneyi kilitleyip dışarı çıktı. Bir süre sonra kütüphaneden dışarı çıkmak isteyen kız öğrenciler, kapının kilitli olduğunu fark etti. İçeride kalan kız öğrencileri algılayan alarm sisteminin çalışması üzerine olay yerine kontrol amaçlı polis ekibi sevk edildi. Polislerin içeride kız öğrencilerin olduğunu fark etmesi üzerine olay yerine kütüphane görevlisi çağırıldı. Görevlinin kapıyı açması ile içeride kalan iki kız öğrenci dışarıya çıktı.

Polis sorgulamasının ardından iki kız öğrenci yürüyerek kütüphaneden uzaklaştı.