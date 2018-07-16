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16 Temmuz 2018 09:57

Kuva-yi Milliye Mücahitler Derneğinden Başkan Alıcık’a ziyaret

Kuva-yi Milliye Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kenan Yiğit, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Kuva-yi Milliye Mücahitler Derneğinden Başkan Alıcık’a ziyaret

16 Temmuz 2018 09:57


Kuva-yi Milliye Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kenan Yiğit, Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz, Nazilli Şube Başkanı Mustafa Köse, Bozdoğan Şube Başkanı İrfan Aktaş, Genel Sayman Hüseyin Demircioğlu, Denetleme Kurulu Başkanı Necla Üngün, 2. Başkan İsa Apak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Uygunoğlu, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.


Nazilli için Kuva-yi Milliye ruhunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Alıcık, “Ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız ve dernek temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Anadolu’da bağımsızlık mücadelesini başlatan ve bu mücadeleye katkı veren ruh ilçemizde ateşlenmiş ve yayılmıştır. Bu ruhu hala yaşatan vatandaşlarımızın dün olduğu gibi bugünde yanındayız” diye konuştu.


Kuva-yi Milliye Mücahitler Derneği’ne verdiği destekler ve Nazilli’ye sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür eden Yiğit, “Aydın’da olduğu kadar Türkiye genelinde de başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri duyuyoruz. Bugün de bu hizmetleri yerinde gördük. Dernek üyeleri olarak, bu güzel memlekete hizmet eden herkesin destekçisiyiz. Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.




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