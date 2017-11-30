Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 08:57

Kuyucak Belediyesi çalışanları Çanakkale’de

Kuyucak Belediye çalışanları, Çanakkale Zaferi’ni kzanıldığı cepheleri aileleriyle birlikte ziyaret etti.

Kuyucak Belediyesi çalışanları Çanakkale’de

30 Kasım 2017 08:57


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün şantiye çalışanlarını ziyareti sırasında kendilerini Çanakkale’ye yollamalarını isteyen çalışanlarını kırmayarak hemen ilk turda onların isteğini yerine getirdi.


Uzun zamandır her hafta mahallelerdeki yaşlılar için Çanakkale gezisi düzenleyen Kuyucak Belediyesi bu Kez çalışanları için harekete geçti. Her karışı tarih kokan, eşsiz bir şehir olan Çanakkale’yi herkesin görmesini isteyen başkan Ertürk “Çanakkale hükümetimizin 2002 yılından beri yaptığı çevre düzenlemeleri sayesinde ecdatlarımızın hakettiği şehir haline geldi. Yurdumuzun her bir köşesinden vatan savunması için Çanakkale’ye koşan ve en kıymetli varlıklarını, canlarını veren aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş olan toprakları hepinizin gidip görmesini isterim” dedi.


Çanakkale gezisinden gelen Kuyucak Belediyesi çalışanları ise, “Metin Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hem yol parası vermedik hem rehberimizi sağladı hem bizlere izin verdi mesai saatlerimizde ailelerimizle farklı bir nefes aldık. Bu yaşımıza kadar iş-güç çoluk-çocuk yüzünden gitme fırsatımız olmadı. Metin başkanımızla çalışmanın ayrıcalığını tüm gezi boyunca hissettik. Allah ondan razı olsun” sözleriyle mutluluklarını ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç