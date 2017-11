Kuyucak Belediyesi çalışanları Çanakkale’de

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün şantiye çalışanlarını ziyareti sırasında kendilerini Çanakkale’ye yollamalarını isteyen çalışanlarını kırmayarak hemen ilk turda onların isteğini yerine getirdi.

Uzun zamandır her hafta mahallelerdeki yaşlılar için Çanakkale gezisi düzenleyen Kuyucak Belediyesi bu Kez çalışanları için harekete geçti. Her karışı tarih kokan, eşsiz bir şehir olan Çanakkale’yi herkesin görmesini isteyen başkan Ertürk “Çanakkale hükümetimizin 2002 yılından beri yaptığı çevre düzenlemeleri sayesinde ecdatlarımızın hakettiği şehir haline geldi. Yurdumuzun her bir köşesinden vatan savunması için Çanakkale’ye koşan ve en kıymetli varlıklarını, canlarını veren aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş olan toprakları hepinizin gidip görmesini isterim” dedi.

Çanakkale gezisinden gelen Kuyucak Belediyesi çalışanları ise, “Metin Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hem yol parası vermedik hem rehberimizi sağladı hem bizlere izin verdi mesai saatlerimizde ailelerimizle farklı bir nefes aldık. Bu yaşımıza kadar iş-güç çoluk-çocuk yüzünden gitme fırsatımız olmadı. Metin başkanımızla çalışmanın ayrıcalığını tüm gezi boyunca hissettik. Allah ondan razı olsun” sözleriyle mutluluklarını ifade ettiler.