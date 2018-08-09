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09 Ağustos 2018 08:58

Kuyucak Belediyesi kendi enerjisini kendi üretmeye başladı

Kuyucak Belediyesi projeli hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek kendi elektriğini kendisi üretmeye başladı.

Kuyucak Belediyesi kendi enerjisini kendi üretmeye başladı

09 Ağustos 2018 08:58

Belediye tarafından Kurtuluş Mahallesi’nde kurulumu gerçekleştirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin geçici kabulü onaylandı. Kuyucak Belediyesi’ne ait olan 920 Kw gücündeki GES projesi ile elektrik üretimine başlandı.


Kuyucak Belediyesi’ne ait Kurtuluş Mahallesi Bilara mevkiinde 20 dönüm alana kurulu 3 bin 740 panelden oluşan GES Projesi ile elektrik üretimine başlandı. Bu proje ile belediyeye sürekli bir gelir kaynağı oluşturdukları gibi çevre dostu enerji ürettiklerini belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Yenilenebilir ve diğer enerji çeşitlerine göre çevreye zararsız ve temiz olan güneş enerji santrali ile belediyemize sürekli bir gelir kaynağı oluşturacağız. Güneş enerjisi santrali sayesinde belediyenin elektrik enerjisi için harcanan bütçeyi halka yeni hizmetler üretmekte kullanacağız. Belediyemizin ihtiyacı olan elektriği artık kendimiz üretiyoruz” elektrik üretimine başlayan yeni projenin hayırlı olmasını diledi.




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