İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyucak MHP'ye Metin Bozkuş atandı

MHP Genel Başkanı Dr.

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla dört aydır kapalı olan MHP Kuyucak İlçe Başkanlığına Metin Bozkuş atandı.


MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; “MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları ile dört aydır kapalı olan MHP Kuyucak İlçe Başkanlığına Metin Bozkuş atanmıştır. Kuyucak ilçemizde aşkla, bağlılıkla, sevgiyle ve kadirşinaslıkla önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi çalışacağına inancımız tam olan Kuyucaklı hemşerilerimizin ve dava arkadaşlarımızın bağrına basacağına inandığımız Metin Bozkuş kardeşimi kutlar başarılar dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.