Kuyucak MHP'ye Metin Bozkuş atandı

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla dört aydır kapalı olan MHP Kuyucak İlçe Başkanlığına Metin Bozkuş atandı.

MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; “MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları ile dört aydır kapalı olan MHP Kuyucak İlçe Başkanlığına Metin Bozkuş atanmıştır. Kuyucak ilçemizde aşkla, bağlılıkla, sevgiyle ve kadirşinaslıkla önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi çalışacağına inancımız tam olan Kuyucaklı hemşerilerimizin ve dava arkadaşlarımızın bağrına basacağına inandığımız Metin Bozkuş kardeşimi kutlar başarılar dilerim” dedi.