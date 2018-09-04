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04 Eylül 2018 07:37

Kuyucak ve Yenipazar Kaymakamlarından Başkan Alıcık’a veda ziyareti

Kuyucak Kaymakamı Yusuf Beran Vuran ve Yenipazar Kaymakamı Emre Cebeci Başkan Alıcık’a veda ziyaretinde bulundu.

Kuyucak ve Yenipazar Kaymakamlarından Başkan Alıcık’a veda ziyareti

04 Eylül 2018 07:37


Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararının ardından görev yerleri değişen Kuyucak Kaymakamı Yusuf Beran Vuran ve Yenipazar Kaymakamı Emre Cebeci, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretlerinden dolayı Vuran ve Cebeci’ye teşekkür eden Başkan Alıcık, “Aydınımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Yenipazar Kaymakamı Emre Cebeci’nin yerine Kocaeli Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Kuyucak Kaymakamı Yusuf Beran Vuran’ın yerine ise Eynesil Kaymakamı Yılmaz Kurt atandı.




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