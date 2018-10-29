Kuyucak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen program ile kutlandı.

Kaymakamlık makamında tebrikat töreni ile başlayan program Kuyucak Cumhuriyet Meydanı' nda ki kutlamalarla devam etti. Törene Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Halkın yoğun katılım sağladığı tören, Cumhuriyet Meydanında Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün törene katılanların ve okulların bayramını kutlamasıyla başladı.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında; “Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde topyekün mücadele doğrultusunda elde ettiğimiz başarılar sonucunda ilan edilen Cumhuriyetimiz' in 95. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları olmak üzere Tüm Şehit ve Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” şeklinde konuştu.

Kuyucak Anadolu Lisesi, Kuyucak Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu, Cengiz Topel İlkokulu ve Ertuğrul Gazi İlkokulu'ndan öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okumalarının ardından Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Öğrencileri tarafından hazırlanan Gitar gösterisi sunuldu. Okullar arası yarışmalarda resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu halk oyunları ve müzikli gösterileri sunuldu.

Okulların tören geçidi ile sona eren programda coşkulu anlar yaşandı.