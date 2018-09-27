Kuyucak'ta Ağustos ayında dünyaya gelen 28 bebeğe ‘hoş geldin' ziyareti

Kuyucak Belediyesi ‘Hoş geldin Bebek Projesi' kapsamında dünyaya gözlerini yeni açan bebekleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kuyucak Belediyesi'nin 2014'te başlattığı ‘Hoş geldin Bebek Projesi' kapsamında, Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, her ay hastaneden alınan yeni doğan bebek listesi ile Kuyucak İlçesi'nin 36 mahallesindeki bebek ailelerini Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talimatıyla hazırlanan hediye paketleri ile ziyaret ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekipleri Ağustos ayı içerisinde doğan 15 erkek, 13 kız bebek olmak üzere toplamda 28 bebek ailesine ulaştı. Bebeklerin ailelerine; içerisinde ateş ölçer, şampuan, zıbın-tulum, bebek bezi, ıslak mendil, ağız mendili, çorap, bebek takımı, kundak ve fincan takımı olan hediye paketlerini hediye ettiler.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak'ta yeni doğan her bebek bizim için yeni bir umut kaynağıdır. Biz de Kuyucak Belediyesi olarak çocuklarımızın doğdukları andan itibaren sağlıklı nesiller halinde yetişebilmeleri için ailelerimizin destekçisiyiz. Evlat sahibi olan tüm ailelerimizin sevincine ortak oluyoruz” dedi.