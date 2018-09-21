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Kuyucak'ta aşure günü bereketi

Kuyucak Belediyesi, mübarek Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure günü etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Kuyucak Belediyesi, mübarek Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure günü etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.


Kuyucak Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure etkinlikte Cumhuriyet Meydanı'nda 5 bin kişilik aşure pişirildi.


Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve daire amirleri'nin katılım sağladığı, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu etkinliğe halk da yoğun ilgi gösterdi.Muharrem Ayının,muhabbetin, sevginin ve saygının en yoğun yaşandığı aylardan olduğunu söyleyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Ulaşabildiğimiz tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun.Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü'nün Tüm İslam Alemi için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Aşurenin bir kısmı Cumhuriyet Meydanında ikram edilirken bir kısmı ise köylere dağıtıldı.

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