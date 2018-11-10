Kuyucak'ta Atatürk'ü anma töreni

yıldönümünde Kuyucak'ta törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni saat 09:00' da Cumhuriyet Meydanında Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'nın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Törene Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saat 09:05' te belediye sireninin başlamasıyla 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunarak Cumhuriyet Meydanındaki tören sona erdi.

Buradaki törenin ardından Kuyucak Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu Atatürk'ü Anma Programı için Belediye Kültür Merkezi'ne geçildi. Kuyucak Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hilmi Güler'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasında “ Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. Yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.” dedi.

Kuyucak Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Saadettin Coşkun'un hazırlamış olduğu ‘Atatürk'ün Hayatı' isimli slayt gösterisinin ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiir ve kompozisyonlarını okudular. İlkokullar, ortaokullar ve liseler arası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildikten sonra öğrencilerin hazırlamış olduğu ‘Atatürk'ten Bir Anı' isimli oratoryo gösterisinin sunulmasıyla program sona erdi.