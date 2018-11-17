Kuyucak'ta en çok atık pil toplayan okul ve öğrenciler ödüllendirildi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, düzenlenen atık pil toplama kampanyası kapsamında en fazla pil toplayan iki okul ödüllendirildi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen yarışma sonucunda Kuyucak ilçe merkezinde bulunan Ertuğrul Gazi İlkokulu 83 kilogram atık pil toplayarak birinci, Kurtuluş İlkokulu ise topladığı 53 kilogram pil ile ikinci oldu. İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ'ın katılımı ile atık pil toplama kampanyasında birinci olan Ertuğrul Gazi İlkokulu'na masa tenisi hediye edilirken, ikinci olan Kurtuluş İlkokulu'na spor malzemeleri hediye edildi.

Okullarda yapılan törenlerde konuşma yapan Başkan Ertürk; “Bize emanet olan doğayı koruyup çevremizi temiz tutarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmak bizim öncelikli hedefimizdir. Çevreyi koruyup güzelleştirmek toplumun bütün fertlerinin ve kuruluşların görevidir. Bu düşüncelerle atık pil toplama kampanyasına katılımlarıyla sorumluluk gösteren tüm okullarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.