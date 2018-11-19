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Kuyucak'ta genç çiftçilere damızlık hayvanları teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen Genç Çiftçileri Destekleme projesi kapsamında Kuyucaklı hak sahiplerine damızlık hayvanları teslim edildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konan kırsal kalkınma desteklerinden ‘Genç Çiftçilerin Desteklenmesi' projesi kapsamında, Kuyucak ilçesinde projeleri onaylanan hak sahibi genç çiftçilere Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Varol'un katılımıyla damızlık büyükbaş hayvanlarının teslimi yapıldı.


Projeleri onaylanan hak sahipleri olan Kuyucak ilçe merkezinden Selami Baklacı, Yeşildere Mahallesinden Meryem Akın ve Kayran Mahallesinden Zahide Akyıldız, beşer adet büyükbaş damızlık hayvanlarını teslim alarak “ Allah Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan ve hükümetimizden razı olsun” dediler.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise, sahiplerine hayvanlarının hayırlı olmasını dileyerek “Allah, hastalıksız ve kazançlı hayvancılık nasip etsin” dedi.

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