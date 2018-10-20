Kuyucak'ta TOKİ konutlarının anahtarları sahiplerine teslim edildi

Kuyucak'ta, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ ) ve Kuyucak Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan 177 konutun anahtar teslim töreni yapıldı.

Kuyucak'ta, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ ) ve Kuyucak Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan 177 konutun anahtar teslimi için Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryerinde tören düzenlendi. Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri Düğün Salonu'nda yapılan Anahtar Teslim Törenine, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Daire Amirleri, Mahalle Muhtarları ve TOKİ hak sahipleri katıldı.

“Kuyucak örnek bir AK belediyecilik ile tanıştı”

Anahtar Teslim Töreninin açılış konuşmasını yapan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak halkının refah seviyesini arttırmak amacıyla örnek bir AK Belediyecilik anlayışı ile yola çıktık ve geldiğimiz bu günlerde hizmetlerimizi sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada hiç almağı kadar yatırım alan Kuyucak' a 51 Milyon TL Yatırım bedeli ayrıldı. Projelerimizin hayata geçmesi için desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Hükümetimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kuyucak'ın kaybettiği yılları kazandırmak için ellerinden ne geliyorsa yapmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Ertürk Konuşmasının devamında “Gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kuyucak halkının refah seviyesini arttırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Halkımızın bundan hiç şüphesi olmasın. Bu yola çıkarken inançla çıktık. Ve geldiğimiz bu günler örnek bir Ak Belediyecilik anlayışı ile hizmetleri sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TOKİ sahiplerimize yeni evlerinde sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Hayırlı Uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Ak partili vekillerin de ‘hayırlı olsun' konuşmalarının ardından hak sahiplerine evlerinin anahtarları törenle teslim edildi.