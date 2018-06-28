Kuyumculuk ve örgü sergisi açıldı

Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde açılan sergiye Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ’un eşi Nur Baştuğ, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide konuşma yapan Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Yusuf Kalın, "Kurslarımıza her geçen yıl gösterilen ilgi daha da artıyor. Belediye olarak bizler de vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine kurs çeşitliliğini arttırarak toplumumuzun her kesiminin aramıza katılmasını sağlıyor, kendisini geliştirmesine yardımcı oluyoruz. Kuyumculuk ve örgü kurslarına katılan kadınlarımız da harika işler çıkartarak el beceri ile yüzlerce ürün ortaya koydular" diye konuşarak kurslara katılan kadınlara ve kendileri ile iş birliği yapan Efeler Halk Eğitim Merkezi’ne teşekkür etti.

Kursiyerlerin dönem boyunca aldıkları eğitimlerin sonucu olarak ortaya çıkarttıkları eserlerden oluşan sergi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçilere açıldı.