Lastiği patlayan araç hurdaya döndü

Seyir halindeyken tekeri patlayan araç hurdaya dönerken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Selçuk-Kuşadası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Kuşadası’na seyreden Mustafa Toker (27) yönetimindeki 09 SM 910 plakalı araç lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Araç defalarca takla attıktan sonra durabildi. Kazada hurdaya dönen aracın sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. kazada araç hurdaya dönerken hastaneye kaldırılan sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.